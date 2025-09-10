В Новосибирской области ввели в эксплуатацию свыше 1,5 млн кв. м жилья

Более 1,5 млн кв. м жилья было введено в эксплуатацию в Новосибирской области с начала 2025 года. Строительство домов отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации главы и правительства региона.
«За последние пять лет, с 2020 по 2024 год, в нашем регионе построено и введено в эксплуатацию более 11,8 миллиона квадратных метров жилья благодаря реализации правительством региона комплекса мер, направленных на повышение этого показателя. Такие высокие результаты позволяют Новосибирской области ежегодно входить в двадцатку рейтинга по вводу [в эксплуатацию] жилья среди субъектов Российской Федерации. Среди регионов Сибирского федерального округа по масштабам жилищного строительства Новосибирская область является неизменным лидером более десяти лет», — отметил министр строительства региона Дмитрий Богомолов.
При этом в Новосибирской области сохраняется тенденция, указывающая на рост индивидуального жилищного строительства. В частности, с января было введено в эксплуатацию свыше 904,1 тысячи таких квадратных метров. А в целом до конца года в Новосибирской области планируют построить не менее 2,1 млн кв. м жилья.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.