В Новосибирской области ввели в эксплуатацию свыше 1,5 млн кв. м жилья

«За последние пять лет, с 2020 по 2024 год, в нашем регионе построено и введено в эксплуатацию более 11,8 миллиона квадратных метров жилья благодаря реализации правительством региона комплекса мер, направленных на повышение этого показателя. Такие высокие результаты позволяют Новосибирской области ежегодно входить в двадцатку рейтинга по вводу [в эксплуатацию] жилья среди субъектов Российской Федерации. Среди регионов Сибирского федерального округа по масштабам жилищного строительства Новосибирская область является неизменным лидером более десяти лет», — отметил министр строительства региона Дмитрий Богомолов.