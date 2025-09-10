Магаданская область получила грамоту за создание модельных библиотек

Министерство культуры и туризма Магаданской области было удостоено грамоты Минкультуры РФ за создание модельных библиотек в отдаленных и труднодоступных местностях в 2019—2024 годах. С 2025 года модельные библиотеки открываются при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры и туризма региона.
За шесть лет реализации нацпроекта «Культура» на Колыме появилось 11 модельных библиотек в Хасынском, Тенькинском, Ольском, Омсукчанском, Ягоднинском, Сусуманском округах и городе Магадане. В них все желающие могут читать и обсуждать книги, получать профессиональные навыки, заниматься творчеством и проводить время с близкими. Ежегодно модельные библиотеки посещает более 200 тысяч жителей региона.
В 2025 году при поддержке нацпроекта «Семья» модельными станут еще две малые библиотеки в Хасынском и Ягоднинском округах. Открытие обновленных библиотечных пространств запланировано на октябрь.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.