Магаданская область получила грамоту за создание модельных библиотек

За шесть лет реализации нацпроекта «Культура» на Колыме появилось 11 модельных библиотек в Хасынском, Тенькинском, Ольском, Омсукчанском, Ягоднинском, Сусуманском округах и городе Магадане. В них все желающие могут читать и обсуждать книги, получать профессиональные навыки, заниматься творчеством и проводить время с близкими. Ежегодно модельные библиотеки посещает более 200 тысяч жителей региона.