В школе-интернате Ростовской области восстановят обучение после атаки БПЛА

В Ростовской области после ночной атаки БПЛА начали оценивать ущерб, нанесенный школе-интернату в Матвеево-Курганском районе. Об этом сообщили в комментариях под одним из постов в телеграм-канале районной администрации.
Сейчас проводится обследование здания, потом примут решение о дальнейших действиях, в том числе о восстановительных работах.
Известно, что на ближайшую неделю воспитанников образовательного учреждения перевели на дистанционное обучение, ребята будут находиться дома.
Также власти добавили, что одного из двоих пострадавших сотрудников школы-интерната уже отпустили домой из больницы. Второй сотрудник находится под наблюдением медиков.
Напомним, Матвеево-Курганская специальная школа-интернат пострадала в ходе воздушной атаки в ночь на 10 сентября. По данным региональных властей, после происшествия 73 ребенка и пятеро сотрудников учреждения были эвакуированы. Предварительно, в самом здании после падения БПЛА были повреждены остекление и дверь запасного выхода.
