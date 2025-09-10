Ричмонд
В школе-интернате Ростовской области восстановят обучение после атаки БПЛА

Специалисты оценивают ущерб в донской школе-интернате, пострадавшей при атаке БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области после ночной атаки БПЛА начали оценивать ущерб, нанесенный школе-интернату в Матвеево-Курганском районе. Об этом сообщили в комментариях под одним из постов в телеграм-канале районной администрации.

Сейчас проводится обследование здания, потом примут решение о дальнейших действиях, в том числе о восстановительных работах.

Известно, что на ближайшую неделю воспитанников образовательного учреждения перевели на дистанционное обучение, ребята будут находиться дома.

Также власти добавили, что одного из двоих пострадавших сотрудников школы-интерната уже отпустили домой из больницы. Второй сотрудник находится под наблюдением медиков.

Напомним, Матвеево-Курганская специальная школа-интернат пострадала в ходе воздушной атаки в ночь на 10 сентября. По данным региональных властей, после происшествия 73 ребенка и пятеро сотрудников учреждения были эвакуированы. Предварительно, в самом здании после падения БПЛА были повреждены остекление и дверь запасного выхода.

