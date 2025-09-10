В Новосибирске ожидаются заморозки 13 сентября

Местами в Новосибирской области возможны заморозки от 0 до −2 °C.
По прогнозам синоптиков, в ночь с 12 на 13 сентября температура в отдельных районах региона может опуститься до 0 °C, а в низинах и на открытых участках местами возможны заморозки до −2 °C, сообщили в МЧС.
Прогноз погоды на 11−13 сентября в Новосибирске:
11 сентября (четверг): переменная облачность, без осадков. Днём около +19 °C, ночью около +7 °C.
12 сентября (пятница): облачно, возможны небольшие дожди. Днём около +14 °C, ночью около +4 °C.
13 сентября (суббота): облачно с прояснениями, ночью возможны заморозки до 0…−2 °C. Днём около +13 °C, ночью около +4 °C.
В экстренных ситуациях звоните по телефону 112.