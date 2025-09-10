Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске ожидаются заморозки 13 сентября

Местами в Новосибирской области возможны заморозки от 0 до −2 °C.

Местами в Новосибирской области возможны заморозки от 0 до −2 °C.

По прогнозам синоптиков, в ночь с 12 на 13 сентября температура в отдельных районах региона может опуститься до 0 °C, а в низинах и на открытых участках местами возможны заморозки до −2 °C, сообщили в МЧС.

Прогноз погоды на 11−13 сентября в Новосибирске:

11 сентября (четверг): переменная облачность, без осадков. Днём около +19 °C, ночью около +7 °C.

12 сентября (пятница): облачно, возможны небольшие дожди. Днём около +14 °C, ночью около +4 °C.

13 сентября (суббота): облачно с прояснениями, ночью возможны заморозки до 0…−2 °C. Днём около +13 °C, ночью около +4 °C.

В экстренных ситуациях звоните по телефону 112.