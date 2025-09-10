Разметка для электросамокатов появилась на улицах Воронежа

Как рассказал мэр Воронежа Сергей Петрин, разметка наносится у входных групп, так что водители электросамокатов должны сразу видеть запрет на движение в определенной зоне.
В основном, такие локации либо не обладают достаточной инфраструктурой для свободного передвижения на электросамокатах, либо там преобладает высокий пешеходный трафик. Пока разметка появилась в Орленке и на Советской площади. Если операторы кикшеринга зафиксируют движение электросамокатов внутри запретных зон, то пользователей будут штрафовать.
В дальнейшем предполагается, что транспорт автоматически будет определять запретные для движения локации. Пока же система будет работать в тестовом режиме.