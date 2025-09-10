Ричмонд
Разметка для электросамокатов появилась на улицах Воронежа

Она будет сигнализировать начало зон, где запрещено движение данного вида транспорта. В некоторых местах нарушителей будут штрафовать.

Как рассказал мэр Воронежа Сергей Петрин, разметка наносится у входных групп, так что водители электросамокатов должны сразу видеть запрет на движение в определенной зоне.

В основном, такие локации либо не обладают достаточной инфраструктурой для свободного передвижения на электросамокатах, либо там преобладает высокий пешеходный трафик. Пока разметка появилась в Орленке и на Советской площади. Если операторы кикшеринга зафиксируют движение электросамокатов внутри запретных зон, то пользователей будут штрафовать.

В дальнейшем предполагается, что транспорт автоматически будет определять запретные для движения локации. Пока же система будет работать в тестовом режиме.