Разметка для электросамокатов появилась на улицах Воронежа

В основном, такие локации либо не обладают достаточной инфраструктурой для свободного передвижения на электросамокатах, либо там преобладает высокий пешеходный трафик. Пока разметка появилась в Орленке и на Советской площади. Если операторы кикшеринга зафиксируют движение электросамокатов внутри запретных зон, то пользователей будут штрафовать.