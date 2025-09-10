Износ водопроводной сети в одном из районов Омской области составил 95%

Прокуратура проконтролировала проведение ход капитального ремонта практически полностью сгнивших труб в Нововаршавском районе. Информацию опубликовал сегодня, 10 сентября, телеграм-канал «Прокуратура Омской области».
Поводом для обращения местных прокуроров в суд стали многочисленные порывы на водопроводных сетях, из-за которых последние два года у жителей Нововваршавского района были постоянные проблемы с водой. Выяснилось, что износ водопроводной сети в районе составляет 95%.
Суд принудил МУП «Нововаршавская тепловая компания» в срок до 30 ноября 2025 года провести ремонт участка аварийной водопроводной сети. Выездная прокурорская проверка показала, что работы ведутся в соответствии с графиком, готовность объекта составляет 42%.