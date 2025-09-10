Ричмонд
Мобильная поликлиника посетит южные районы Красноярского края

Жителей примут кардиолог, невролог, эндокринолог, специалисты УЗИ и функциональной диагностики.

Источник: Национальные проекты России

Бригада врачей в составе мобильной поликлиники в сентябре посетит населенные пункты четырех южных районов Красноярского края. Подобная работа организуется в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Врачи уже провели медосмотры в Каратузском районе. Жителей приняли кардиолог, невролог, эндокринолог, специалисты УЗИ внутренних органов, функциональной диагностики.

С 10 по 12 сентября мобильная поликлиника находится в Шушенском районе. Там проводят прием кардиолог, невролог, эндокринолог, специалисты УЗИ и функциональной диагностики. Кроме того, есть возможность пройти маммографическое обследование.

Затем, 15—16 сентября, бригада врачей отправится в Шарыповский район, после чего 17—19 сентября медики посетят Назаровский район. Состав бригад мобильной поликлиники по профилям врачей формируется по заявкам районных больниц. Более подробно ознакомиться с графиком работы мобильных комплексов можно на сайте минздрава региона.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.