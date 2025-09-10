Ричмонд
Ленобласть начала подготовку к осеннему призыву

Он стартует 1 октября.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня стало известно, что Ленинградская область начала подготовку к осеннему призыву, который стартует 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. К этому времени во всех районах составили список медицинских учреждений, которые будут проводить обследование призывников на военную службу.

— Кроме того, утвердили составы специалистов-медиков для работы в комиссиях. Параллельно идет оснащение врачебных кабинетов необходимым оборудованием, лекарствами и предметами хозяйственного назначения, — говорится в сообщении.

Подготовка продолжается и в муниципалитетах. Там запланировали торжественные мероприятия — проводы новобранцев. Для молодых людей также проведут Дни призывника, в которых смогут принять участие их родители.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, как в Северной столице прошли торжественные проводы в рамках весеннего призыва. Никого из мужчин в зону спецоперации не отправили.