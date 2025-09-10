Ленобласть начала подготовку к осеннему призыву

Сегодня стало известно, что Ленинградская область начала подготовку к осеннему призыву, который стартует 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. К этому времени во всех районах составили список медицинских учреждений, которые будут проводить обследование призывников на военную службу.