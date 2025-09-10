В ГД внесут проект об оценке работы представителей власти через «Госуслуги»

«Подобная практика послужит дополнительным стимулом для должностных лиц прислушиваться к своим избирателям, зная, что уровень поддержки их действий станет достоянием общественности. Более того, опубликованные оценки создадут объективную картину для граждан на будущих выборах: избиратели будут лучше понимать, насколько оправдал тот или иной кандидат ожидания избирателей, и смогут осознанно решить, стоит ли доверять ему повторный мандат. Таким образом, реализуя право граждан на оценку работы власти, предлагаемый законопроект повысит ответственность депутатов и чиновников перед обществом и поспособствует укреплению доверия между государством и гражданами, что полностью соответствует общему курсу на повышение открытости и качества государственного управления», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.