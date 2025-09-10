Женские клубы открыли во всех подразделениях кадрового центра Кузбасса

Кузбасский кадровый центр 3 сентября по нацпроекту «Кадры» открыл женские клубы во всех своих 23 территориальных подразделениях. Об этом сообщили в министерстве труда и занятости населения региона.
Уточним, что раньше женские клубы работали только в восьми филиалах кадрового центра. Для обсуждения работы таких объединений в регионе провели онлайн-трансляцию. К ней присоединились около тысячи жительниц Кузбасса.
«Женские клубы — это важный шаг в поддержке женщин и интеграции их в трудовую деятельность. Сегодня кадровые центры не только помогают найти работу, но и создают пространство для общения и обмена опытом, где участницы находят новые идеи для самореализации», — подчеркнула директор регионального кадрового центра Галина Чайка.
Подробности о работе женских клубов можно узнать по телефону +7 (958) 285−91−91. Кроме того, такую информацию предоставляют в кадровом центре по месту жительства. Помимо этого, узнать о работе женских клубов в Кузбассе можно на специальном сайте. Также там размещена информация о доступных мерах поддержки.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.