Женские клубы открыли во всех подразделениях кадрового центра Кузбасса

«Женские клубы — это важный шаг в поддержке женщин и интеграции их в трудовую деятельность. Сегодня кадровые центры не только помогают найти работу, но и создают пространство для общения и обмена опытом, где участницы находят новые идеи для самореализации», — подчеркнула директор регионального кадрового центра Галина Чайка.