С 10 сентября подорожал проезд на маршрутке № 110 «Волгоград — Городище»

Как сообщил «Волгоградской правде.ру» обслуживающий маршрут перевозчик Сафар Мамедов, поездка из Городища до микрорайона Тулака в Советском районе теперь обойдется в 60 рублей вместо прежних 50. Часть маршруток № 110 ходят до волгоградского автовокзала — проезд до этой конечной остановки также подорожал с 50 до 60 рублей.
Стоимость поездки от Городища до ул. Комсомольской увеличилась с 45 до 55 рублей, по самому Городищу цену проезда подняли с 30 до 35 рублей.
Жители Городища возмущены подорожанием. По их словам, маршрутка № 110 — это единственный транспорт, связывающий райцентр с Волгоградом. Перевозчик, в свою очередь, заявил о том, что понимает недовольство местных жителей, но подорожание ГСМ и запчастей вынудило его принять такое решение.