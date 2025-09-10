Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 10 сентября подорожал проезд на маршрутке № 110 «Волгоград — Городище»

Проезд по полному маршруту из областной столицы в пригородный поселок вырос на 10 рублей.

Источник: Freepik

Как сообщил «Волгоградской правде.ру» обслуживающий маршрут перевозчик Сафар Мамедов, поездка из Городища до микрорайона Тулака в Советском районе теперь обойдется в 60 рублей вместо прежних 50. Часть маршруток № 110 ходят до волгоградского автовокзала — проезд до этой конечной остановки также подорожал с 50 до 60 рублей.

Стоимость поездки от Городища до ул. Комсомольской увеличилась с 45 до 55 рублей, по самому Городищу цену проезда подняли с 30 до 35 рублей.

Жители Городища возмущены подорожанием. По их словам, маршрутка № 110 — это единственный транспорт, связывающий райцентр с Волгоградом. Перевозчик, в свою очередь, заявил о том, что понимает недовольство местных жителей, но подорожание ГСМ и запчастей вынудило его принять такое решение.