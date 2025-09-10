С 10 сентября подорожал проезд на маршрутке № 110 «Волгоград — Городище»

Жители Городища возмущены подорожанием. По их словам, маршрутка № 110 — это единственный транспорт, связывающий райцентр с Волгоградом. Перевозчик, в свою очередь, заявил о том, что понимает недовольство местных жителей, но подорожание ГСМ и запчастей вынудило его принять такое решение.