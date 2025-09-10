В Москве отреагировали на закрытие японских центров в России

Ранее Токио сообщил о решении прекратить работу всех шести своих центров в России. Эти учреждения занимались продвижением рыночных реформ, также здесь обучали российских специалистов японскому языку и деловым навыкам.
Светлана Журова отметила, что россияне демонстрируют интерес к японскому языку и культуре. Она добавила, что люди заинтересованы в выстраивании, в том числе, туристического бизнеса и удивилась решению Токио закрыть центры в РФ.
«Это же большое продвижение Японии здесь, поэтому это, конечно, просто удивительно. Не скажу, что у нас с ними какие-то персонально плохие отношения. В целом политическая ситуация в мире сложная, но такого противостояния с Японией, как с Украиной, европейскими странами, у нас же нет», — отметила парламентарий.
Как ранее сообщил китайский портал Sohu, проведенные Россией на Камчатке военные учения стали своего рода сигналом для Японии. Данные маневры продемонстрировали недопустимость каких-либо провокаций в акватории Тихого океана, указали журналисты.
Ранее отмечалось, что встреча российского президента с вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ получила широкий резонанс в японской прессе, оказавшись на первых полосах ведущих изданий. В распространенном СМИ видеоролике запечатлено, как российский лидер приветствует гостью в Кремле и преподносит ей цветы.