Перинатальный центр на Алтае признали лучшим в России

Алтайскому краевому клиническому перинатальному центру «ДАР» присвоили звание лучшего в стране по итогам 2024 года. Этот медицинский комплекс работает и развивается в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве экономического развития региона.
Награждение победителей ежегодного национального конкурса «Перекличка перинатальных центров», организованного Междисциплинарной ассоциацией специалистов репродуктивной медицины, прошло в Сочи. Подчеркивается, что это единственный в России профессиональный рейтинг учреждений родовспоможения. Он считается исключительно авторитетным в медицинском сообществе. За звание лучших боролись 58 учреждений со всей России.
«Эта награда — результат нашего общего кропотливого и добросовестного труда! Огромная самоотдача каждого специалиста, непрерывное совершенствование профессиональных навыков, процессный подход к оказанию медицинской помощи пациентам и уделение большого внимания даже самым незначительным, как может показаться на первый взгляд, деталям. Все это делает наш центр и наш коллектив достойными признания», — поделилась главный врач центра «ДАР» Ирина Молчанова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.