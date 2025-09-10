Перинатальный центр на Алтае признали лучшим в России

«Эта награда — результат нашего общего кропотливого и добросовестного труда! Огромная самоотдача каждого специалиста, непрерывное совершенствование профессиональных навыков, процессный подход к оказанию медицинской помощи пациентам и уделение большого внимания даже самым незначительным, как может показаться на первый взгляд, деталям. Все это делает наш центр и наш коллектив достойными признания», — поделилась главный врач центра «ДАР» Ирина Молчанова.