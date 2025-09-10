Волгоградцы обратились в СК из-за оптимизации гимназии № 12

— Наш посёлок нельзя лишать школы. Здесь учатся ребята из многодетных семей, ребята из семей, где отцы ушли на СВО, работники одного из крупнейших в регионе промпредприятий. У многих рабочий день начинается с 6:00 утра. Мы не можем возить наших детей в образовательные учреждения, находящиеся на удалении от посёлка. У нас нет на это времени, да и ситуация с общественным транспортом этому не способствует.