В Новосибирске начали разбирать мозаичную остановку «Строительная» для реставрации

После завершения ремонта дорога станет четырехполосной, с новыми тротуарами, дорожными знаками и пешеходными ограждениями. Кроме того, появятся два новых светофора на пересечениях с улицами Строительной и Рабочей. Окончание всех работ намечено на октябрь.