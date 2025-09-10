В Новосибирске начали разбирать мозаичную остановку «Строительная» для реставрации

На улице Мира стартовали работы по восстановлению советской мозаичной остановки: объект вернут на место через месяц после ремонта.
В Новосибирске на улице Мира приступили к разборке мозаичной остановки «Строительная». Горожане обеспокоились и обратились к властям за разъяснениями, сообщил в соцсетях мэр Новосибирска.
Максим Кудрявцев пояснил, что остановку не сносят, а отправили на реставрацию.
«Это один из узнаваемых объектов Кировского района, возведённый в советское время, который давно требовал ремонта. Мы восстановим перекрытие и мозаичный декор», — отметил градоначальник.
Реставрацию планируют завершить примерно через месяц, после чего остановку вернут на место. Затем она перейдёт на баланс районной администрации для дальнейшего обслуживания.
Работы идут в рамках комплексной реконструкции улицы Мира — от площади Сибиряков-Гвардейцев до Советского шоссе. Здесь обновляют проезжую часть, трамвайные пути, тротуары, ливневую канализацию, инженерные сети и остановки.
После завершения ремонта дорога станет четырехполосной, с новыми тротуарами, дорожными знаками и пешеходными ограждениями. Кроме того, появятся два новых светофора на пересечениях с улицами Строительной и Рабочей. Окончание всех работ намечено на октябрь.