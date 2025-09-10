Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, где пройдут отключения горячей воды в Иркутске 11 сентября 2025

Горячей воды не будет в трех округах Иркутска 11 сентября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение горячей воды в Иркутске 11 сентября 2025 пройдет в Октябрьском, Свердловском и Правобережном округах. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, это необходимо для ремонта на тепловой сети по адресам Некрасова, 2, 4-я Железнодорожная, 50, Лыткина, 75а.

Отключение горячей воды в Иркутске 11 сентября 2025.

Временные ограничения коснутся жителей улицы Сухэ-Батора, Некрасова, Рабочая, 4-я Железнодорожная и Лыткина. Работы начнутся в разные промежутки времени. Например, в Октябрьском округе воды не будет с 12 до 17 часов, в Правобережном с 9:00 до 18:00, а в Свердловском округе — с 9 утра до 20 часов вечера.

Фото: тг-канал оператора тепловых сетей.