Рассказываем, где пройдут отключения горячей воды в Иркутске 11 сентября 2025

Временные ограничения коснутся жителей улицы Сухэ-Батора, Некрасова, Рабочая, 4-я Железнодорожная и Лыткина. Работы начнутся в разные промежутки времени. Например, в Октябрьском округе воды не будет с 12 до 17 часов, в Правобережном с 9:00 до 18:00, а в Свердловском округе — с 9 утра до 20 часов вечера.