Турбизнес Беларуси оценил последствия решения Польши закрыть границу

Накануне польский премьер Дональд Туск заявил, что в ночь с 11 на 12 сентября Польша закроет границу с Беларусью.
Для туроператоров это критично, потому что даже шестичасовая остановка на польской границе уже приводит к транспортному коллапсу, а закрытие на сутки или дольше фактически блокирует автобусные туры.
В турсоюзе уточнили, что для граждан, планирующих выезд из Беларуси в Европу, есть несколько возможных решений в связи со сложившейся ситуацией. Один из способов — логистика через Вильнюс с пересадкой на польского перевозчика.
Еще один вариант — маршрут через Латвию, однако эксперты называют его сложным. С 1 сентября Рига ввела обязательное анкетирование для граждан третьих стран, не имеющих латвийской визы или ВНЖ. Они обязаны заполнить анкету на сайте eta.gov.lv не позднее чем за 48 часов до въезда или транзита через страну. В противном случае — штраф до 2000 евро.
Для групповых автобусных туров это правило может создать дополнительные сложности, так как каждый пассажир должен заполнить анкету индивидуально.
Третий вариант (самый радикальный) — перенос тура, но он возможен, если у всех туристов действующие визы.
Многие посольства сейчас открывают визы под даты тура и, если они сдвигаются, то визу придется открывать заново.
В настоящий момент туроператоры ждут официальных разъяснений и готовятся к альтернативным маршрутам. Республиканский союз туриндустрии проинформировал, что соберет своих членов на консультацию 11 сентября, чтобы обсудить ситуацию, варианты маршрутов и совместные решения.
Польша закрывает границу с Беларусью
Данное решение вступает в силу в полночь с 11 на 12 сентября. Причина такого решения — белорусско-российские учения «Запад-2025», которые начнутся 12 сентября и завершатся 16 сентября.
Автобусные перевозчики уже сообщили об отмене рейсов из Беларуси в соседнюю республику. Пока нет точной информации, на какой срок вводятся ограничения, однако глава МВД Польши Марчин Кервиньский пояснил, что меры будут носить временный характер.