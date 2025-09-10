В Тарасовском районе Ростовской области семьям выделят более 100 участков земли

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и глава администрации Тарасовского района Григорий Бадаев обсудили итоги масштабной программы благоустройства, а также модернизацию соцобъектов. Об этом сообщает пресс-служба донского главы.
В частности, Григорий Бадаев отчитался о завершении работ на значимых объектах образования и спорта. Важным достижением стал ввод в эксплуатацию новой Зеленовской школы на 200 мест.
Также провели капитальный ремонт детско-юношеской спортшколы «Спарта». Сейчас учреждение оснащают современным оборудованием. Открытие планируется в ближайшее время. Здесь смогут тренироваться более 500 человек.
Кроме этого, почти готово благоустройство сквера на центральной площади и площади у районного Дома культуры. На эти работы, организованные в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда», предусмотрели свыше 90 млн рублей. Объекты озеленят, должны уложить новую плитку, смонтировать скамейки и детские площадки.
Юрий Слюсарь поручил уделить особое внимание обустройству детских городков в сельских поселениях. Важно выбирать места для таких объектов с учетом мнения жителей. Донской глава подчеркнул, что в 2026 году программа по обновлению площадок продолжится. На реализацию этих планов собираются потратить 500 млн рублей.
В рамках губернаторской программы «Сделаем вместе» в Тарасовского районе в 2025 году благоустраивают семь объектов. Пять из них уже готовы, два — на завершающем этапе.
— Семь объектов за год — хороший результат. Уверен, у вас в районе еще есть вопросы, которые вы можете решить вместе с людьми. Поэтому участвуйте в проекте дальше, деньги на него на следующий год закладываем, — сказал Юрий Слюсарь.
Также не менее важной темой для обсуждения стали работы по прокладке сетей водоснабжения и газификации к Западному микрорайону поселка Тарасовский. Объем финансирования составляет 450 млн рублей. Завершение работ к ноябрю позволит выделить 110 земельных участков, в том числе для многодетных семей и семей участников СВО.
