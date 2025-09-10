Синтезированы химические соединения для нового поколения обезболивающих

Далее образцы исследовали в Научно-образовательном центре прикладных химических и биологических исследований ПНИПУ для проверки их биологической активности и безопасности. Фармакологические испытания проводились на лабораторных животных в соответствии с международными стандартами. Исследования показали, что все пять новых соединений обладают низкой токсичностью. При введении очень высокой дозы (300 мг/кг) все подопытные животные выжили, признаков отравления выявлено не было. «Это означает, что новые вещества относятся к четвертому, самому низкому, классу токсичности. Для сравнения, тот же диклофенак натрия, который входит в перечень основных лекарственных средств ВОЗ и есть практически в любой аптеке, уже в дозе 100 мг/кг вызвал гибель одного животного из трех», — отметили в университете.