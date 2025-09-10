Праправнук Достоевского впервые приехал в Нижний Новгород

«Река — живое существо. И город за счёт двух таких великих рек тоже совершенно живой. Мне очень отрадно, что очень много молодёжи, что люди с радостными лицами. Улыбаются, вежливые. Город у вас красивый, удивительный. Вам очень повезло. Храните его, благоустраивайте его, берегите его», — поделился гость в беседе с НИА «Нижний Новгород».