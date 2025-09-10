Ричмонд
Путин вспомнил «бриллиантовое» имя Смоленска

Путин вспомнил, что Смоленск называли столицей огранки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил «бриллиантовое» имя Смоленска, отметив, что город называли «столицей огранки».

Глава государства в среду провел в Кремле встречу с губернатором региона Василием Анохиным. Они обсудили вопросы социально-экономического развития региона. Анохин отметил, что регион активно работает с компанией «Алроса».

«Раньше нас называли столицей…», — упомянул глава Смоленской области.

«Огранки?» — закончил фразу Путин.

Анохин подтвердил и добавил, что теперь холдинг «Алроса» полностью развернул в регионе всю ювелирную группу.