Мэр Омска возмутился из-за «покалеченного» водителем дорожного знака

«Получил очень “увлекательное” видео, спасибо автору за неравнодушие: в самом сердце Омска группа товарищей курочит дорожные знаки, чтобы большегруз мог протиснуться на узкую улочку. Подготовились, как надо, даже стремянку прихватили. Чего мы ждем от детей, когда убеленные сединами взрослые делают подобные вещи?», — задается вопросом Сергей Шелест.