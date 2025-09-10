Ричмонд
Мэр Омска возмутился из-за «покалеченного» водителем дорожного знака

Глава городской администрации уделил особое внимание в своем спиче возрастной седине вандалов и погрозил им судом.

Источник: Комсомольская правда

Видеоролик с людьми, отгибающими дорожный знак, чтобы дать возможность проехать грузовому автомобилю, опубликовал сегодня, 10 сентября мэр Омска в своем телеграм-канале.

«Получил очень “увлекательное” видео, спасибо автору за неравнодушие: в самом сердце Омска группа товарищей курочит дорожные знаки, чтобы большегруз мог протиснуться на узкую улочку. Подготовились, как надо, даже стремянку прихватили. Чего мы ждем от детей, когда убеленные сединами взрослые делают подобные вещи?», — задается вопросом Сергей Шелест.

Также мэр сообщил, что данное видео уже находится в правоохранительных органах, и пообещал нарушителям судебное разбирательство с целью возмещения ущерба.