Аэропорт Геленджика снова работает

Как сообщал «Югополис», те же ограничительные меры минувшей ночью вводили в аэропорту Сочи, но сейчас штатная работы авиаузла восстановлена. К сожалению, наблюдаются задержки авиарейсов, они будут продолжаться еще в течение примерно двух суток.