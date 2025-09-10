Ричмонд
Аэропорт Геленджика снова работает

Ограничения на полеты сняты.

10 сентября в 14.46 в Росавиации сообщили о снятии введенных накануне временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов.

Напомним, около полудня воздушное сообщение было прервано, чтобы обеспечить безопасность полетов. Авиагавань не работала в течение примерно трех часов. Один самолет был вынужден приземлиться на запасном аэродроме.

Как сообщал «Югополис», те же ограничительные меры минувшей ночью вводили в аэропорту Сочи, но сейчас штатная работы авиаузла восстановлена. К сожалению, наблюдаются задержки авиарейсов, они будут продолжаться еще в течение примерно двух суток.