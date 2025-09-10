Politico: Европе не хватает стратегии и политической решимости, чтобы противостоять России

Проблема Европы заключается в ее политическом и военном нежелании принять вызов, говорится в статье. Европа, по мнению Картера, оказалась на стратегическом перепутье: взять на себя ответственность за собственную оборону и безопасность или оставаться в опасной зависимости от сил, находящихся вне ее контроля.
Картер сомневается, что общих интересов европейских лидеров и резкого роста расходов на оборону будет достаточно, чтобы «спасти» Украину без существенной помощи со стороны США.
Генерал также указывает на «стратегию расширения влияния Москвы» и отмечает, что современное сдерживание должно учитывая «серую зону», в которой противники, например, проводят диверсии на подводных кабелях, кибератаки на энергосистемы или ракетные «аварии».
Картер обращает внимание на то, что на Украине наблюдается «сочетание Первой и Третьей мировых войн», что предвещает некоторые аспекты будущих военных конфликтов. На его взгляд, сейчас быстро меняется характер конфликтов и стираются границы между сушей, морем, воздухом, космосом и киберпространством.
В частности, он указывает на то, что Россия стремительно разрабатывает дешевые беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы и наведения на цель с помощью искусственного интеллекта, а также переводит свою экономику на военные рельсы. Только в этом году в России за считанные месяцы будет произведено 1500 танков, 3000 единиц бронетехники и 200 баллистических ракет, что соответствует годовому объему производства НАТО, говорится в статье.
Поэтому Европа, по мнению Картера, нуждается в «фундаментальном переосмыслении» своих возможностей для противодействия нынешним и будущим угрозам. Но он предупреждает, что все шаги, сделанные ЕС для укрепления собственной обороноспособности, не увенчаются успехом, если средства будут тратиться медленно и неразумно. К тому же он призывает правительства быть честными со своими гражданами и объяснить им, что увеличение расходов на оборону будет означать жесткие компромиссы в социальной сфере.
В заключении Картер акцентирует внимание на том, что «наши экономики в 10 раз превышают российскую, наша технологическая база значительно мощнее, а наши альянсы не имеют себе равных», однако все это будет бесполезно, если у Европы не хватит воли, скорости и координации, чтобы превратить эти «активы» в надежные средства сдерживания.