Politico: Европе не хватает стратегии и политической решимости, чтобы противостоять России

Поэтому Европа, по мнению Картера, нуждается в «фундаментальном переосмыслении» своих возможностей для противодействия нынешним и будущим угрозам. Но он предупреждает, что все шаги, сделанные ЕС для укрепления собственной обороноспособности, не увенчаются успехом, если средства будут тратиться медленно и неразумно. К тому же он призывает правительства быть честными со своими гражданами и объяснить им, что увеличение расходов на оборону будет означать жесткие компромиссы в социальной сфере.