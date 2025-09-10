Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Татарстана объяснили отключение интернета вокруг авиазавода

Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин подтвердил полное отключение мобильного интернета вокруг Казанского авиационного завода с начала сентября.

Источник: Taylor Grote/CC0

Ограничения затронули часть Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани, независимо от режима беспилотной опасности.

Хайруллин подчеркнул, что мобильная связь при этом остается доступной — жители могут совершать звонки. Для решения проблем с интернетом министр посоветовал переключить в настройках телефонов предпочтительный канал связи с 4G на 2G: «Скорость низкая, но это дает возможность решать насущные проблемы».

Глава ведомства признал неудобства для населения, но отметил, что эти меры необходимы для безопасности территории. В качестве альтернативы он предложил использовать общественные точки Wi-Fi — в Татарстане их более 1,8 тысячи, из которых 841 расположена в Казани.

Напомним, что с середины июня в республике неоднократно вводились временные ограничения мобильного интернета на фоне угрозы атак беспилотников. Власти разрабатывают технические решения для обеспечения доступа к основным сервисам в периоды таких ограничений.