Власти Татарстана объяснили отключение интернета вокруг авиазавода

Ограничения затронули часть Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани, независимо от режима беспилотной опасности.
Хайруллин подчеркнул, что мобильная связь при этом остается доступной — жители могут совершать звонки. Для решения проблем с интернетом министр посоветовал переключить в настройках телефонов предпочтительный канал связи с 4G на 2G: «Скорость низкая, но это дает возможность решать насущные проблемы».
Глава ведомства признал неудобства для населения, но отметил, что эти меры необходимы для безопасности территории. В качестве альтернативы он предложил использовать общественные точки Wi-Fi — в Татарстане их более 1,8 тысячи, из которых 841 расположена в Казани.
Напомним, что с середины июня в республике неоднократно вводились временные ограничения мобильного интернета на фоне угрозы атак беспилотников. Власти разрабатывают технические решения для обеспечения доступа к основным сервисам в периоды таких ограничений.