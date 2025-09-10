Колесо обозрения из ЦПКиО Волгограда переедет на Бульвар Энгельса

В Волгограде готовится к переезду на новое место жительства 55-метровое Колесо обозрения из ЦПКиО. Установили его накануне ЧМ-2018, поэтому аттракцион еще совсем не старый. Решили, что он еще порадует жителей юга Волгограда. В Центральном парке поделились секретом, где установят «чертово колесо»: оказывает, его перевезут на пустырь в створе Бульвара Энгельса, а из кабинок откроется вид на Сарептский затон и полуостров. Работы по подготовке платформы для установки аттракциона начнутся осенью, а заработает оно в следующем году, когда установится теплая погода.