Крестный ход на Невском: где будет не проехать и не припарковаться

Для проведения Крестного хода в Петербурге перекроют движение на 10 участках. На одном проезжую часть сузят. Еще на 12 в разное время введут запрет на остановку транспорта.
Ограничения движения.
С 0:00 11 сентября до 23:59 12 сентября будет сужена проезжая часть площади Александра Невского в направлении от моста Александра Невского к Невскому проспекту.
Перекрытия движения.
С 6:00 до 12:30 12 сентября закроют:
Казанскую площадь;
Казанскую улицу от Гороховой улицы до Невского проспекта;
переулок Сергея Тюленина.
С 7:00 до 12:30 12 сентября:
нечетную сторону набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта;
четную сторону набережной канала Грибоедова от набережной Мойки до Невского проспекта;
Инженерную улицу от набережной канала Грибоедова до площади Искусств;
Итальянскую улицу от набережной канала Грибоедова до площади Искусств;
Царицынский проезд от 2-го Садового моста до нечетной стороны набережной канала Грибоедова.
С 8:00 до 9:30 12 сентября:
Невский проспект от дома 175 по Невскому проспекту до площади Александра Невского;
площадь Александра Невского.
С 9:30 до 13:30 12 сентября:
Невский проспект от дома 175 по Невскому проспекту до площади Александра Невского;
площадь Александра Невского.
С 10:00 до 12:30 12 сентября:
Невский проспект от Казанской улицы до площади Александра Невского.
Запрет остановки.
С 0:00 11 сентября до 23:59 12 сентября запретят парковаться:
на площади Александра Невского;
на Невском проспекте, 169.
С 0:00 до 23:59 12 сентября будет действовать запрет остановки:
на Казанской площади;
на Казанской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта;
на нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до переулка Сергея Тюленина и от Конюшенной площади до Невского;
в переулке Сергея Тюленина;
на четной стороне набережной канала Грибоедова от набережной Мойки до Царицынского проезда;
в Царицынском проезде от 2-го Садового моста до нечетной стороны набережной канала Грибоедова;
на Инженерной улице от набережной канала Грибоедова до площади Искусств;
на Итальянской улице от набережной канала Грибоедова до площади Искусств;
на Невском проспекте от Полтавской улицы до площади Александра Невского.