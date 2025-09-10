Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крестный ход на Невском: где будет не проехать и не припарковаться

Мероприятия, посвященные Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, внесут коррективы в движение транспорта в центре Петербурга с 11 по 12 сентября. «Фонтанка» напоминает, какие улицы перекроют.

Источник: Комитет по транспорту Петербурга

Для проведения Крестного хода в Петербурге перекроют движение на 10 участках. На одном проезжую часть сузят. Еще на 12 в разное время введут запрет на остановку транспорта.

Ограничения движения.

С 0:00 11 сентября до 23:59 12 сентября будет сужена проезжая часть площади Александра Невского в направлении от моста Александра Невского к Невскому проспекту.

Перекрытия движения.

С 6:00 до 12:30 12 сентября закроют:

Казанскую площадь;

Казанскую улицу от Гороховой улицы до Невского проспекта;

переулок Сергея Тюленина.

С 7:00 до 12:30 12 сентября:

нечетную сторону набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта;

четную сторону набережной канала Грибоедова от набережной Мойки до Невского проспекта;

Инженерную улицу от набережной канала Грибоедова до площади Искусств;

Итальянскую улицу от набережной канала Грибоедова до площади Искусств;

Царицынский проезд от 2-го Садового моста до нечетной стороны набережной канала Грибоедова.

С 8:00 до 9:30 12 сентября:

Невский проспект от дома 175 по Невскому проспекту до площади Александра Невского;

площадь Александра Невского.

С 9:30 до 13:30 12 сентября:

Невский проспект от дома 175 по Невскому проспекту до площади Александра Невского;

площадь Александра Невского.

С 10:00 до 12:30 12 сентября:

Невский проспект от Казанской улицы до площади Александра Невского.

Запрет остановки.

С 0:00 11 сентября до 23:59 12 сентября запретят парковаться:

на площади Александра Невского;

на Невском проспекте, 169.

С 0:00 до 23:59 12 сентября будет действовать запрет остановки:

на Казанской площади;

на Казанской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта;

на нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до переулка Сергея Тюленина и от Конюшенной площади до Невского;

в переулке Сергея Тюленина;

на четной стороне набережной канала Грибоедова от набережной Мойки до Царицынского проезда;

в Царицынском проезде от 2-го Садового моста до нечетной стороны набережной канала Грибоедова;

на Инженерной улице от набережной канала Грибоедова до площади Искусств;

на Итальянской улице от набережной канала Грибоедова до площади Искусств;

на Невском проспекте от Полтавской улицы до площади Александра Невского.