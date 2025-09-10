В Японии выявили в двух белках мутации, связанные с мужским бесплодием

Эти опыты подтвердили, что повреждение CFAP91 приводит к развитию мужского бесплодия у грызунов, а также указали на то, что мутации в кодирующем его участке ДНК приводят к сильнейшим деформациям в структуре жгутика половых клеток самцов. Последующее изучение его взаимодействий с другими белками жгутиков показало, что схожие по масштабам нарушения в работе этих выростов вызывают мутации в белке EFCAB5, с которым взаимодействует CFAP91.