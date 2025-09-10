Ричмонд
«Если ты не перейдешь на сторону ПАС, мы тебя убьём»: Молдавскому журналисту неизвестные угрожают смертью и даже сказали, где это произойдет

Журналист записала сообщение с угрозами [видео]

Источник: Комсомольская правда

Журналист Елена Левицкая-Пахомова сообщила, что стала получать угрозы расправой.

«У вас есть неделя с половиной, чтобы изменить риторику в соцсетях. Не веди кампанию против PAS, спаси свою жизнь. Ты заплатишь за свои действия», — говорит голос в телефоне.

Примечательно, что номер подставной, при попытке перезвонить абонентку откуда поступали угрозы, сообщают, что номер не существует.

«Видимо, сегодня нам предстоит наблюдать за сериалом “Убить Пахомову”. Записала звонок с угрозами моей жизни, перезвонила. Номера опять “не существует”, — так прокомментировала ситуацию журналист.

А В ЭТО ВРЕМЯ.

Один из лидеров оппозиционного блока «Победа» сообщил, что стал получать угрозы от агитаторов PAS. По словам Вячеслава Жукова, он получал звонки и СМС-сообщения с неизвестных номеров, с которых ему устанавливали срок для «смены выбора».

«В любом случае мы победим, а у тебя нет выбора. Мы придём за тобой и убьём тебя. У нас нет другого выхода», — говорится в одном из анонимных сообщений.

Жуков считает, что страх «демократов» из PAS говорит громче любых слов.

«До чего же нужно дойти, чтобы вместо аргументов рассылать угрозы смерти? Стиль слишком знакомый — когда-то фашисты тоже пытались склонять советских граждан запугиванием. Итог мы все знаем: их смёл народ. Именно так умирают режимы — в страхе, в истерике и в ненависти к собственному народу. PAS идёт тем же путём», — написал Жуков в соцсетях.