Нижний Новгород останется без «Японского центра»

В начале этого года МИД России заявил о прекращении действия этих меморандумов, объясняя это антироссийской позицией Токио в связи с украинскими событиями. Российское министерство иностранных дел подчеркнуло, что первоначальные цели сотрудничества стали неактуальными, а формат взаимодействия изжил себя. Японская сторона тогда выразила несогласие с этим решением, заявив, что центры продолжали поддерживать деловой диалог и гражданское взаимопонимание, несмотря на политическую напряженность.