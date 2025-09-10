Нижний Новгород останется без «Японского центра»

Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси, сообщает ТАСС.
Согласно его заявлению, это вызвано текущим состоянием российско-японских отношений и внутриполитическими процессами в России. В скором времени прекратят свою работу центры, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске.
Японская сторона уже проинформировала российское руководство об этом шаге и обратилась с просьбой гарантировать безопасность сотрудников, работающих в центрах. Организация, финансируемая через японское посольство, на протяжении более 20 лет реализовывала образовательные проекты для российских предпринимателей и управленцев, включая стажировки в японских фирмах. Ее деятельность осуществлялась на основании меморандумов, заключенных в 2000 и 2003 годах.
В начале этого года МИД России заявил о прекращении действия этих меморандумов, объясняя это антироссийской позицией Токио в связи с украинскими событиями. Российское министерство иностранных дел подчеркнуло, что первоначальные цели сотрудничества стали неактуальными, а формат взаимодействия изжил себя. Японская сторона тогда выразила несогласие с этим решением, заявив, что центры продолжали поддерживать деловой диалог и гражданское взаимопонимание, несмотря на политическую напряженность.