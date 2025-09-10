В Томске на базе СибГМУ открыли лабораторию биоинформатики

«Развитие здравоохранения неразрывно связано с внедрением цифровых технологий и анализом больших данных. Сегодня врач должен глубоко понимать современные инструменты, их возможности и ограничения. Открытие новой лаборатории — наш вклад в развитие передовых направлений биоинформатики. Здесь создана среда, в которой студенты будут не только осваивать теоретические знания, но и активно участвовать в реальных научных исследованиях, уже поддерживаемых ведущими фондами. Мы формируем новое поколение специалистов, подготовленных к решению сложных профессиональных задач, которые стоят перед отраслью уже сейчас», — сказал ректор СибГМУ Евгений Куликов.