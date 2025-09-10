Блогер Алехин прокомментировал скандальное видео с бизнесменом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сен — РИА Новости. Блогер Роман Алехин заявил РИА Новости, что телефонный номер человека со скандального видео, на котором обсуждаются условия помощи военным, — «пустышка».
Во вторник Telegram-каналы 112, Mash и Shot опубликовали видеозапись, на которой мужчина, похожий на Алехина, общается с неизвестным. По данным каналов, это бизнесмен. Обсуждались, в частности, деньги. Журналисты утверждают, что речь идет об «отмывании» 200 миллионов рублей, которые бизнесмен должен выделить на помощь бойцам СВО. Видеозапись сделана скрытно. Алехин назвал данное видео смонтированным и отверг обвинения в стремлении получить личную выгоду.
Позже он опубликовал скриншоты переписки с Александром, который приходил к нему с предложением вложить деньги в благотворительный фонд помощи СВО и озвучивал условия для этого.
«Друзья мои начали номер проверять, сказали — пустышка и человек этот не рядом», — сказал Алехин, добавив, что контакт последний раз был в сети 1 июля, а сам номер не существует.