Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блогер Алехин прокомментировал скандальное видео с бизнесменом

Блогер Алехин назвал телефонный номер человека со скандального видео пустышкой.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сен — РИА Новости. Блогер Роман Алехин заявил РИА Новости, что телефонный номер человека со скандального видео, на котором обсуждаются условия помощи военным, — «пустышка».

Во вторник Telegram-каналы 112, Mash и Shot опубликовали видеозапись, на которой мужчина, похожий на Алехина, общается с неизвестным. По данным каналов, это бизнесмен. Обсуждались, в частности, деньги. Журналисты утверждают, что речь идет об «отмывании» 200 миллионов рублей, которые бизнесмен должен выделить на помощь бойцам СВО. Видеозапись сделана скрытно. Алехин назвал данное видео смонтированным и отверг обвинения в стремлении получить личную выгоду.

Позже он опубликовал скриншоты переписки с Александром, который приходил к нему с предложением вложить деньги в благотворительный фонд помощи СВО и озвучивал условия для этого.

«Друзья мои начали номер проверять, сказали — пустышка и человек этот не рядом», — сказал Алехин, добавив, что контакт последний раз был в сети 1 июля, а сам номер не существует.