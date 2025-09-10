Ричмонд
Мурманская форель прибыла в Петербург после восьмилетнего перерыва

После восьми лет простоя в Мурманской области запустили забой морской форели.

Источник: Shutterstock

Возобновление поставок морской форели в Северную столицу от компании «Русский лосось» после восьмилетнего перерыва. Об этом передает Интерфакс.

Компания «Русский лосось» из Мурманской области возобновила работу после остановки в 2015 году. Первая партия морской форели объемом 1 тыс. тонн уже отправлена в Москву и Санкт-Петербург.

По информации пресс-службы предприятия, срок доставки продукции в Петербург занимает одни сутки. В компании заявили о начале переговоров с крупнейшими федеральными торговыми сетями. Плановый объем производства составляет 20 тыс. тонн рыбы в год.

В 2015 году производство было остановлено из-за массовой гибели рыбы, а убытки компании превысили 1,5 млрд рублей. В апреле 2022 года 100% уставного капитала «Русского лосося» приобрело ООО «Биоресурс».