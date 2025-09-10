Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Бастрыкин потребовал немедленно расселить дом на Казахской в Ростове

Глава СК вновь вернулся к ситуации с расселением аварийного дома в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Немедленно расселить опасный для людей дом на улице Казахской в Ростове-на-Дону потребовал председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом по итогам оперативного совещания сообщает пресс-служба федерального Следкома.

Александр Бастрыкин заслушал доклад о расследовании дела, связанного с нарушением прав жильцов многоквартирного дома и после этого подчеркнул, что «эксплуатация непригодного жилья создает угрозу жизни и здоровью людей». По мнению главы СК, вопрос расселения требует «незамедлительной реакции местных властей».

— На поступающие вопросы следует отвечать своевременным принятием процессуальных решений, — подчеркнул Александр Бастрыкин.

Напомним, ранее из-за потенциально опасного, но все еще не числящегося аварийным, дома на улице Казахской завели дело. До этого СМИ сообщали, что здание 1960 года постройки постепенно разрушается, из-за чего появляются трещины. Опасность постройки после приглашения жильцов якобы подтвердила независимая экспертиза.

Подпишись на нас в Telegram.