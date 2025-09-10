Александр Бастрыкин потребовал немедленно расселить дом на Казахской в Ростове

Напомним, ранее из-за потенциально опасного, но все еще не числящегося аварийным, дома на улице Казахской завели дело. До этого СМИ сообщали, что здание 1960 года постройки постепенно разрушается, из-за чего появляются трещины. Опасность постройки после приглашения жильцов якобы подтвердила независимая экспертиза.