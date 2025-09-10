Александр Бастрыкин потребовал немедленно расселить дом на Казахской в Ростове

Немедленно расселить опасный для людей дом на улице Казахской в Ростове-на-Дону потребовал председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом по итогам оперативного совещания сообщает пресс-служба федерального Следкома.
Александр Бастрыкин заслушал доклад о расследовании дела, связанного с нарушением прав жильцов многоквартирного дома и после этого подчеркнул, что «эксплуатация непригодного жилья создает угрозу жизни и здоровью людей». По мнению главы СК, вопрос расселения требует «незамедлительной реакции местных властей».
— На поступающие вопросы следует отвечать своевременным принятием процессуальных решений, — подчеркнул Александр Бастрыкин.
Напомним, ранее из-за потенциально опасного, но все еще не числящегося аварийным, дома на улице Казахской завели дело. До этого СМИ сообщали, что здание 1960 года постройки постепенно разрушается, из-за чего появляются трещины. Опасность постройки после приглашения жильцов якобы подтвердила независимая экспертиза.
Подпишись на нас в Telegram.