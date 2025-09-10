В Марий Эл открыли новый образовательно-производственный кластер

Открытие образовательно-производственного кластера, относящегося к транспортной отрасли, состоялось 1 сентября в Автодорожном техникуме Марий Эл. Он создан по федеральному проекту «Профессоналитет» нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации Медведевского муниципального района.
«Для нашего техникума это исторический момент. Мы получаем инструменты будущего. Наши лаборатории и мастерские выходят на принципиально новый, федеральный уровень», — отметила директор Автодорожного техникума Ольга Ильина.
Партнерами кластера стали такие крупные компании, как «Марий Эл Дорстрой», «Марийскавтодор», «Экспертдорстрой», «Мостремстрой», «Медведевоагродорстрой» и «Тиса». Они участвуют в разработке учебных модулей и предоставят базы для прохождения практики, а их ведущие специалисты будут проводить мастер-классы для учащихся.
Для создания кластера было закуплено высокотехнологическое оборудование. В аудиториях установили тренажеры-симуляторы, диагностические стенды, специализированное оборудование, а также цифровые лаборатории для изучения беспилотных летательных аппаратов и логистики.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.