Для подростков Ульяновской области провели «Единый урок здоровья»

Свыше 4,6 тыс. школьников и учащихся колледжей Ульяновской области стали участниками «Единого урока здоровья», организованного 3 сентября в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном минздраве.
Специалисты лечебных учреждений региона посетили образовательные организации, чтобы привлечь внимание современной молодежи к здоровому образу жизни. Они рассказали о профилактике неинфекционных заболеваний и негативных последствиях вредных привычек. Для школьников и учащихся колледжей были организованы образовательные лекции, беседы, мастер-классы, посвященные пользе рационального питания, спорта, гигиены и здорового образа жизни в целом.
«Современные дети часто сталкиваются с большим количеством разнообразной информации, это не всегда позитивно влияет на их психологическое и физическое здоровье. Уроки здоровья помогают сформировать сознательное отношение к здоровью, готовность принимать рациональные решения в отношении образа жизни. Это важный инструмент воспитания здорового поколения», — отметила главный врач городской поликлиники № 1 в Ульяновске Инна Чигирева.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.