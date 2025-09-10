Беларусь открыла погранзаставу на границе с Украиной по фарватеру Днепра

Беларусь открыла новый комплекс пограничной заставы на границе с Украиной, сообщили в Государственном пограничном комитете.
Новая погранзастава «Асаревичи» открылась на участке Гомельской погрангруппы в Брагинском районе. Под ее охраной — примерно 37 километров госграницы, проходящей также по фарватеру Днепра в пределах района.
Благодаря новому комплексу у пограничников будут созданы все условия для комфортного проживания и несения службы. Также там обустроили места для хранения и ремонта техники, питомник для служебных собак, городок погранслужбы и спортобъекты.
— В едином комплексе с заставой построен жилой дом для семей пограничников, — прокомментировали в пресс-службе.
Глава ГПК Константин Молостов обратил внимание, что погранзастава «Асаревичи» стала третьим из шести запланированных к возведению в 2025-м объектов.
Еще отметили, что новая погранзастава оснащена по последнему слову техники. У пограничников есть оптико-электронные и радиоэлектронные системы, приборы ночного видения, тепловизоры и другие средства. Все объединено в единую автоматизированную систему.
