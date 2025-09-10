В Новосибирске изменится схема движения на площади Труда

На первом этапе открываются съезды № 7 и № 24, соединяющие улицу Станционную с проездом Энергетиков и Димитровским мостом. В связи с этим остановка «ТЭЦ-2» была временно перенесена на 50 метров в сторону здания по адресу ул. Станционная, 4.