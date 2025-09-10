В Новосибирске изменится схема движения на площади Труда

В городе поэтапно открывают новые съезды мостового перехода через Обь: первые изменения коснутся проезда Энергетиков и Димитровского моста.
В Новосибирске начинается поэтапный ввод в эксплуатацию съездов нового мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромской. Об этом сообщили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
На первом этапе открываются съезды № 7 и № 24, соединяющие улицу Станционную с проездом Энергетиков и Димитровским мостом. В связи с этим остановка «ТЭЦ-2» была временно перенесена на 50 метров в сторону здания по адресу ул. Станционная, 4.
До 1 октября въезд на улицу Малую Станционную будет осуществляться через проезд Энергетиков, съезд рядом с гипермаркетом «Лента» и улицу Школьную, либо через разворот на улице Станционной со стороны города Обь.
Второй этап запуска движения намечен на 1 октября 2025 года: планируется открытие съезда № 6.1 с площади Труда на улицу Малую Станционную.