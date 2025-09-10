Жабы из Московского зоопарка съездили в свадебное путешествие

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Жабы Настенька и Ванюша из Московского зоопарка съездили в свадебное путешествие, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада.
«Наши молодожены Настенька и Ванюша съездили в свадебное путешествие. Они поженились в начале лета. Медовый месяц парочка жаб провела на море. Супруги много времени отдыхали на пляже, где наслаждались освежающими напитками. А однажды даже устроили пикник», — отметили там.
В начале июня зоопарк сообщал, что герои этой истории «сыграли свадьбу», причем невеста оказалась сильно крупнее своего суженого.
Увидеть «счастливых молодоженов Настюшу и Ванюшу», а также их собратьев можно на комплексной выставке Московского зоопарка. Павильон с экспозицией находится на старой территории с правой стороны, за слоновником.