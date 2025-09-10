Фельдшерско-акушерский пункт открыли в селе Шелканово в Башкирии

Открытие нового фельдшерско-акушерского пункта прошло в селе Шелканово Республики Башкортостан. Медучреждение появилось при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения республики.
В фельдшерско-акушерском пункте первичную медико-санитарную помощь будут получать жители села Шелканово, деревень Аккаиново, Ужары и Урняк. В нем есть все необходимое для оказания качественной медицинской помощи. В здании обустроили кабинет фельдшера, смотровую, процедурную, комнату ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.