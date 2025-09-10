В Калининграде начали заполнять системы отопления в многоквартирных домах

Управляющие компании начали заполнять системы отопления в многоквартирных домах. Об этом в телеграм-канале сообщает МП «Калининградтеплосеть».
Работы должны закончиться до 30 сентября. Подготовительный этап необходим для проверки коммуникаций перед наступлением холодов. График составили так, чтобы не давать большую подпитку от теплоисточников, не снижая при этом их работоспособность.
«Правильное заполнение теплоносителем создаёт равномерное давление в системе. Если она не отрегулирована, одни приборы могут быть заполнены теплоносителем полностью, а другие — недостаточно», — пояснили в предприятии.
Глава регионального парламента Андрей Кропоткин оценил готовность жилищного фонда в Калининградской области к отопительному сезону на 95%.