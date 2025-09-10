Ричмонд
73-летнего жителя Ростовской области ищут больше недели

В Ростовской области с 3 сентября ищут жителя хутора Позднеевка.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области уже больше недели не могут найти 73-летнего жителя хутора Позднеевка Веселовского района. Александр Шульга пропал 3 сентября 2025 года и все еще не вернулся. Ориентировку опубликовали в группе VK поискового отряда «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза. На момент пропажи, предположительно, был одет в темно-серую майку, светло-серые бриджи, на ногах были темные тапки.

Если вы видели мужчину или знаете, где он находится, нужно срочно позвонить по номеру 8 (800) 700−54−52 или «112».

