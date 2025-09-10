73-летнего жителя Ростовской области ищут больше недели

В Ростовской области уже больше недели не могут найти 73-летнего жителя хутора Позднеевка Веселовского района. Александр Шульга пропал 3 сентября 2025 года и все еще не вернулся. Ориентировку опубликовали в группе VK поискового отряда «ЛизаАлерт».