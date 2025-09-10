Жителям Башкирии предложили войти в кадровый резерв Министерства обороны

Минобороны России пригласило жителей Башкирии подписать контракт о пребывании в мобилизационном резерве. Участники программы смогут сочетать обычную работу с периодическими военными сборами без отрыва от основной деятельности.
Согласно условиям, резервисты будут получать регулярные выплаты: до девяти тысяч рублей ежемесячно для офицеров и до шести тысяч рублей для рядового и сержантского состава. Во время прохождения сборов суммы увеличиваются до 40 тысяч и 30 тысяч рублей соответственно.
Как пояснили в военкомате Башкирии, программа включает теоретическую подготовку и практические занятия: стрельбы из различного оружия, управление военной техникой. Участники также могут получить воинские звания и государственные награды. За дополнительной информацией предлагается обращаться в местные военные комиссариаты или военно-учетные.
