Жителям Башкирии предложили войти в кадровый резерв Министерства обороны

Участникам резерва в обычном режиме положены ежемесячные выплаты.

Источник: Комсомольская правда

Минобороны России пригласило жителей Башкирии подписать контракт о пребывании в мобилизационном резерве. Участники программы смогут сочетать обычную работу с периодическими военными сборами без отрыва от основной деятельности.

Согласно условиям, резервисты будут получать регулярные выплаты: до девяти тысяч рублей ежемесячно для офицеров и до шести тысяч рублей для рядового и сержантского состава. Во время прохождения сборов суммы увеличиваются до 40 тысяч и 30 тысяч рублей соответственно.

Как пояснили в военкомате Башкирии, программа включает теоретическую подготовку и практические занятия: стрельбы из различного оружия, управление военной техникой. Участники также могут получить воинские звания и государственные награды. За дополнительной информацией предлагается обращаться в местные военные комиссариаты или военно-учетные.

