Жителям Башкирии предложили войти в кадровый резерв Министерства обороны

Согласно условиям, резервисты будут получать регулярные выплаты: до девяти тысяч рублей ежемесячно для офицеров и до шести тысяч рублей для рядового и сержантского состава. Во время прохождения сборов суммы увеличиваются до 40 тысяч и 30 тысяч рублей соответственно.