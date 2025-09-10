В селе Комсомольском в Чувашии открыли новую модельную библиотеку

Главная цель создания этой библиотеки — дать каждому ребенку через чтение и творчество возможность почувствовать себя частью большой и дружной семьи разных народов, составляющих Россию. Она стала одной из шести обновленных библиотек в республике, которые модернизируются благодаря федеральной и республиканской поддержке. Всего до конца года статус модельных получат 12 библиотек Чувашии.