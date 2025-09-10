В селе Комсомольском в Чувашии открыли новую модельную библиотеку

Модельная библиотека «Этникум» начала работать в селе Комсомольском в Чувашии. Она была создана при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Комсомольского муниципального округа.
Главная цель создания этой библиотеки — дать каждому ребенку через чтение и творчество возможность почувствовать себя частью большой и дружной семьи разных народов, составляющих Россию. Она стала одной из шести обновленных библиотек в республике, которые модернизируются благодаря федеральной и республиканской поддержке. Всего до конца года статус модельных получат 12 библиотек Чувашии.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.