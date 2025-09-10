Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области ликвидируют исправительную колонию № 6 в Копейске

ЧЕЛЯБИНСК, 10 сентября, ФедералПресс. Исправительная колония № 6 в Копейске (Челябинская область) будет ликвидирована по решению Министерства юстиции РФ. Основной причиной закрытия учреждения стала нехватка заключенных — многие осужденные воспользовались возможностью отправиться в зону СВО для искупления вины.

Источник: ФедералПресс

Принято решение о ликвидации ФКУ «Исправительная колония № 6 ГУФСИН по Челябинской области».

сказано в в сервисе «СБИС»

Колония, основанная в послевоенные годы, была известна тем, что в ней отбывали наказание представители региональной элиты, включая бывших вице-губернаторов и мэров городов области. Учреждение строгого режима для «первоходов» считалось одним из лучших в системе ГУФСИН региона. В истории колонии был двухдневный бунт в 2012 году, который удалось разрешить без применения силы через переговоры. Официальная позиция ГУФСИН по вопросу ликвидации будет представлена после получения ответа от ведомства.