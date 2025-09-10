В Челябинской области ликвидируют исправительную колонию № 6 в Копейске

Колония, основанная в послевоенные годы, была известна тем, что в ней отбывали наказание представители региональной элиты, включая бывших вице-губернаторов и мэров городов области. Учреждение строгого режима для «первоходов» считалось одним из лучших в системе ГУФСИН региона. В истории колонии был двухдневный бунт в 2012 году, который удалось разрешить без применения силы через переговоры. Официальная позиция ГУФСИН по вопросу ликвидации будет представлена после получения ответа от ведомства.