В двух территориях Ростовской области ввели карантин из-за амброзии полыннолистной. Об этом сообщают в управлении Россельхознадзора.
Под наблюдение взяли земли общей площадью в 31,8 га в Ленинском сельском поселении Аксайского района и в Таганроге. Местным жителям временно запрещено выращивать семена и пасти скот в зоне действия карантина.
Напомним, амброзия часто вытесняет культурные растения и снижает плодородие почв, она устойчива к засухе, скашиванию и даже затоплению. Если карантинное растение или его семена находят в какой-либо продукции (в семенах, пшенице, подсолнечнике, кукурузе и других культурах), ее запрещают вывозить за пределы региона и страны.
Подпишись на нас в Telegram.