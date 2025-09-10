Если любите — не кормите. Почему в зоопарке запрещено подкармливать животных

Главный риск «самовольных кормлений» — переедание. В природе животные тратят массу энергии на поиск пищи, а в зоопарке еда всегда под рукой. Если копытные получат много сочных кормов, то быстро нарастят копытный рог. В условиях ограниченного движения он не стачивается и требует обработки под наркозом. Каждое животное, как и человек, может иметь хронические болезни — больной желудок, печень, нарушение обмена веществ. Только ветеринар знает, что и в каком объёме им нужно.