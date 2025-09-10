Если любите — не кормите. Почему в зоопарке запрещено подкармливать животных

ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ.
Заместитель директора Калининградского зоопарка по зооветчасти Светлана Поленц объясняет, что диета в зоопарке — это не просто набор продуктов, а тщательно разработанный рацион, учитывающий видовые особенности, возраст, физиологическое состояние и даже время года. Ветеринары и диетологи совместно составляют меню для каждого животного, чтобы обеспечить поступление всех необходимых питательных веществ. Лакомство, купленное посетителем в ближайшем магазине, может нарушить этот баланс, привести к расстройству пищеварения, аллергической реакции или даже отравлению.
Особую опасность представляют продукты, содержащие сахар, соль, искусственные красители и консерванты. Для многих животных эти вещества токсичны. Даже безобидный на первый взгляд фрукт, съеденный в большом количестве, может вызвать брожение в желудке и привести к серьезным проблемам со здоровьем. Кроме того, кормление животных «с рук» приучает их к попрошайничеству и делает зависимыми от человека, что негативно сказывается на их естественном поведении.
«Бесконтрольное кормление всегда приводит к негативным последствиям. Недавно камеры зафиксировали женщину с сумкой батонов, которая пыталась накормить жирафов и сурикатов. Но хлеб не нужен ни травоядным, ни хищникам. При его переваривании начинаются бродильные процессы, появляются вздутие и расстройства желудочно-кишечного тракта. Медведи, может быть, и переживут кормление хлебом, но это всё равно приведёт к проблемам», — говорит Поленц.
Истории из других зоопарков лишь подтверждают опасность. В Екатеринбурге посетители угостили кондора попкорном. У птицы за считанные минуты развилась сильнейшая аллергия. Огромная хищная птица превратилась в «вялую тряпочку» и выжила только благодаря оперативному вмешательству ветеринаров.
«Анафилактический шок, отёк Квинке — всё как у людей, если попробовать неподходящую пищу», — напоминает эксперт.
Главный риск «самовольных кормлений» — переедание. В природе животные тратят массу энергии на поиск пищи, а в зоопарке еда всегда под рукой. Если копытные получат много сочных кормов, то быстро нарастят копытный рог. В условиях ограниченного движения он не стачивается и требует обработки под наркозом. Каждое животное, как и человек, может иметь хронические болезни — больной желудок, печень, нарушение обмена веществ. Только ветеринар знает, что и в каком объёме им нужно.
«Если вы действительно любите животных, не кормите их в зоопарках!» — напоминают сотрудники.
ПЯТЬ СВОБОД.
Но опасность для зверей кроется не только в еде. Некоторые посетители кидают в вольеры предметы, пытаясь «разбудить» животное. Подобные действия заканчиваются бедой. В 2017 году в Калининграде посетители напугали страуса, и птица, резко дёрнув шеей, ударилась о перекладину. Перелом основания черепа оказался смертельным. Африканский страус и нанду любопытны к блестящим вещам и могут проглотить гайку или ложку. В других зоопарках такие случаи завершались трагически.
«Представьте детскую площадку, где дети играют. Вы же не станете бросать в них палки, чтобы привлечь внимание? С животными также», — приводит аналогию Светлана Поленц. Есть и ещё одна беда — салюты. Каждый Новый год и в праздничные дни над зоопарком гремят залпы. Животные впадают в панику, особенно хищные птицы в открытых вольерах.
«Конечно, это большой стресс для животных. Мы даже распространяли листовки по окрестным домам, объясняя, почему не стоит запускать фейерверки рядом», — добавляет Поленц.
Сотрудники напоминают и о «Правиле пяти свобод», которое лежит в основе работы всех современных зоопарков: животные должны быть свободны от голода и жажды, стресса, болезней и травм, дискомфорта и иметь возможность проявлять естественное поведение. Поэтому если лев спит, его не надо будить — он имеет право отдыхать. А терпеливый посетитель всегда найдёт тех, кто активен именно в этот момент.
Работники зоопарка регулярно проводят разъяснительные беседы с посетителями, устанавливают информационные таблички и стараются пресекать попытки кормления животных. Однако, несмотря на все усилия, сознательность некоторых граждан оставляет желать лучшего. Поэтому важно помнить: соблюдение правил посещения зоопарка — это не просто формальность, а необходимая мера для сохранения здоровья и благополучия его обитателей.
ЛЮБОВЬ В ПОНИМАНИИ.
Возникает вопрос: что ожидает нарушителей? Сегодня максимум наказания — удаление с территории без возврата денег за билет. Российское законодательство пока не предусматривает штрафов за нарушение правил зоопарка. Администрация зоопарка не раз обращалась в Законодательное собрание региона с предложением изменить Кодекс об административных правонарушениях, но получила официальный ответ: правила посещения не являются муниципальным правовым актом, поэтому оснований для введения ответственности нет. Но зоопарк намерен продолжать добиваться узаконивания запретов хотя бы на городском уровне, чтобы получить правовые рычаги воздействия в отношении ретивых нарушителей правил.
Каждый посетитель зоопарка несет ответственность за животных, которых он пришел увидеть. Уважение к их потребностям и соблюдение установленных правил — это лучший способ выразить свою любовь и поддержку. Помните, что зоопарк — это не только место для развлечений, но и научный центр, где ведется кропотливая работа по сохранению редких и исчезающих видов. И каждый из нас может внести свой вклад в это важное дело, просто проявляя сознательность и ответственность.