«В Омск — немного, в районы — копейки»: налоговики о поступлениях денег в бюджет

Омская налоговая служба опубликовала сегодня, 10 сентября, сумму поступления денег в консолидированный бюджет региона за 8 месяцев текущего года. 80% всех поступивших денег получил бюджет Омской области.
Из полученных путем сбора налогов 89,9 миллиардов рублей, 71,8 миллиардов пошло в распоряжение областного бюджета, что составляет 80% от всех поступлений. «Бедным родственником» на фоне Омской области выглядит город Омск — в его бюджет за 8 месяцев пришло лишь 10,8 миллиардов рублей (всего 12%). И совсем копейки распределятся среди 32 районов Омской области — платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов региона, составили всего 7,3 миллиарда рублей (всего 8%).
Также в ведомстве назвали три основных источника наполнения региональных бюджетов: налог на доходы физических лиц составил 41,8%, налог на прибыль организаций — 19%, акцизы на подакцизные товары — 17,5%.