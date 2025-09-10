«В Омск — немного, в районы — копейки»: налоговики о поступлениях денег в бюджет

Из полученных путем сбора налогов 89,9 миллиардов рублей, 71,8 миллиардов пошло в распоряжение областного бюджета, что составляет 80% от всех поступлений. «Бедным родственником» на фоне Омской области выглядит город Омск — в его бюджет за 8 месяцев пришло лишь 10,8 миллиардов рублей (всего 12%). И совсем копейки распределятся среди 32 районов Омской области — платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов региона, составили всего 7,3 миллиарда рублей (всего 8%).