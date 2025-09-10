Россельхознадзор запретил ввоз в Петербург 100 тонн кофе из Бразилии

Исследования, проведенные в Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердили наличие многоядной мухи-горбатки (Megaselia scalaris). Этот вид включен в перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Насекомое распространяется через транспорт, животных и человека, а также является переносчиком опасных заболеваний.