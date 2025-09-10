В селе Китаевском на Ставрополье благоустроили парк

«За проект в прошлом году голосовали жители округа — он победил и теперь реализован при поддержке краевого центра. Участие в национальном проекте дает возможность создавать комфортные, современные зоны досуга. Еще один объект, который появится в будущем году, также определен в рамках рейтингового голосования. В результате у нас появится еще один парк — в селе Новоселицком», — отметил глава Новоселицкого округа Николай Брихачев.