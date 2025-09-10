Ричмонд
В селе Китаевском на Ставрополье благоустроили парк

За проект в прошлом году голосовали жители округа.

Источник: Национальные проекты России

Благоустройство парка завершилось в селе Китаевском Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края. Работы проводились при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.

«За проект в прошлом году голосовали жители округа — он победил и теперь реализован при поддержке краевого центра. Участие в национальном проекте дает возможность создавать комфортные, современные зоны досуга. Еще один объект, который появится в будущем году, также определен в рамках рейтингового голосования. В результате у нас появится еще один парк — в селе Новоселицком», — отметил глава Новоселицкого округа Николай Брихачев.

На территории парка установили беседки с лавками и качели. Также подрядчик уложил плитку на тротуарах, смонтировал уличное освещение. Помимо этого, для любителей активного отдыха появились памп-трек и многофункциональная спортплощадка, тренажеры и теннисные столы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.